Barış buluşmasında husumetlilerine kurşun yağdırıp intihar etti: 3 ölü, 1 yaralı

Hatay'da Süleyman Özbek, barışmak için buluştuğu husumetlileri Mustafa Şahsuvar ve Erkan Alkan'ı çıkan kavgada tabancayla vurarak öldürdü. Süleyman Özbek, ardından aynı silahla intihar etti.

Barış buluşmasında husumetlilerine kurşun yağdırıp intihar etti: 3 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında ilçesine bağlı Kümeevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Barış buluşmasında husumetlilerine kurşun yağdırıp intihar etti: 3 ölü, 1 yaralı - 1 Erkan Alkan

Yaklaşık iki hafta önce bir kır düğününe katılan Süleyman Özbek, iddiaya göre işletme sahibi Mustafa Şahsuvar ve Erkan Alkan ile tartıştı. Yaşanan tartışma, düğüne katılanların araya girmesiyle son bulurken, bu olay nedeniyle Özbek ve işletme sahipleri arasında husumet doğdu.

2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Husumetin son bulması için bir araya gelen Özbek ile işletme sahipleri Şahsuvar ve Alkan arasında yeniden tartışma çıktı.

Barış buluşmasında husumetlilerine kurşun yağdırıp intihar etti: 3 ölü, 1 yaralı - 2 Süleyman Özbek

Belindeki tabancayı çeken Özbek, Şahsuvar ve Alkan'a kurşun yağdırdı. İşletme sahipleri vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerinde bulunan Özbek’in kız kardeşi S.G. de seken kurşunla bacağından vuruldu. Özbek, olayın ardından aynı silahla kendisini vurdu.  

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen Özbek, Şahsuvar ve Alkan, daha sonra kaldırıldıklarını hastanede hayatını kaybetti. 

Bacağından yaralanan S.G.'nin ise hastanede tedavisine devam edildiği belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

Barış buluşmasında husumetlilerine kurşun yağdırıp intihar etti: 3 ölü, 1 yaralı - 3 Mustafa Şahsuvar

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