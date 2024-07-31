Barış buluşmasında husumetlilerine kurşun yağdırıp intihar etti: 3 ölü, 1 yaralı

Yaklaşık iki hafta önce bir kır düğününe katılan Süleyman Özbek, iddiaya göre işletme sahibi Mustafa Şahsuvar ve Erkan Alkan ile tartıştı. Yaşanan tartışma, düğüne katılanların araya girmesiyle son bulurken, bu olay nedeniyle Özbek ve işletme sahipleri arasında husumet doğdu.



2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ



Husumetin son bulması için bir araya gelen Özbek ile işletme sahipleri Şahsuvar ve Alkan arasında yeniden tartışma çıktı.