Barış Okan Belovacıklı kimdir? (Barış Okan Belovacıklı 'nın hayatı)

Barış Okan Belovacıklı, 4 ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.



Profesyonel vücut geliştirmeci antrenörü olarak kariyerine odaklanan Belovacıklı, Ankara'da 4, İstanbul'da ise 2 spor salonu sahibi olmanın yanı sıra fitness eğitmeni olarak kariyerini sürmektedir. Teknik bilgi birikimini spor alanındaki uzmanlığıyla birleştiren Belovacıklı, YouTube ve Instagram profilini aktif olarak kutlanıyor.