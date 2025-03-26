Barış Okan Belovacıklı kimdir? (Barış Okan Belovacıklı 'nın hayatı)
Sosyal medyada kas gelişimi üzerine içerikler üreten Instagram fenomeni Barış Okan Belovacıklı, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Bazı isimler, Belovacıklı'yı eleştirirken bazıları destek mesajı paylaştı. Peki, Barış Okan Belovacıklı kimdir?
Barış Okan Belovacıklı, 4 ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.
Profesyonel vücut geliştirmeci antrenörü olarak kariyerine odaklanan Belovacıklı, Ankara'da 4, İstanbul'da ise 2 spor salonu sahibi olmanın yanı sıra fitness eğitmeni olarak kariyerini sürmektedir. Teknik bilgi birikimini spor alanındaki uzmanlığıyla birleştiren Belovacıklı, YouTube ve Instagram profilini aktif olarak kutlanıyor.
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