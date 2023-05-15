Barış Pehlivan cezaevine giriyor

Gazeteci Barış Pehlivan, cezaevine girmeye hazırlanıyor.

Libya’da şehit olan MİT mensubunun cenazesine ilişkin haber nedeniyle tutuklanan Pehlivan 15 Şubat 2022'de denetimli serbestlikle cezaevinden çıktı.

Yaptığı bir haber nedeniyle 30 Mart'ta 2023'te hakkında bir dava açıldı ve denetimli serbestlik şartlarını ihlal ettiğine karar verildi.

Karar bu sabah tebliğ edildi. Avukatları, Pehlivan'ın Covid-19 izni nedeniyle cezaevine birkaç saatliğine girip, çıkacağını tahmin ediyor.

Pehlivan çarşamba günü teslim olacağını duyurdu.

