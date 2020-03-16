Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristlere operasyon düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, "PKK/YPG'li 11 terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

