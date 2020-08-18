Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı 18.08.2020 - 09:09 | Son Güncelleme : 18.08.2020 - 09:19
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlığın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi" ifadesine yer verildi.