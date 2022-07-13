Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.