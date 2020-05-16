Barış Pınarı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan mayınlar imha edildi

Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yol üzerine tuzaklanan 2 antitank mayını imha edildi.

Anadolu Ajansı 16.05.2020 - 19:06

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yol üzerine tuzaklanan 2 antitank mayınının imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen mayınların imhası sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce sivilleri hedef alacak ve azami zayiat verdirecek şekilde yol üzerine tuzaklanan 2 antitank mayını, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildi.

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