Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde terör saldırısı: DSİ personeli şehit oldu

Suriye'nin Resulayn kentinde teröristler, Devlet Su İşleri personelini hedef aldı. Havanlı saldırıda iş makinesi operatörü Cihan Gökkaya şehit oldu.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 30.12.2021 - 23:51 | Son Güncelleme : 31.12.2021 - 01:03

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde terör saldırısı: DSİ personeli şehit oldu

'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG teröristlerince düzenlenen saldırıda DSİ personeli Cihan Gökkaya şehit oldu.

; Resulayn'ın Tel Temir hattında oldu. PKK/YPG'li teröristler, bir iş makinesine havanlı saldırı düzenledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saldırıda Devlet Su İşleri Müdürlüğü personeli Cihan Gökkaya'nın şehit olduğu belirtildi.

Balıkesir'de DSİ personeli olarak çalışan operatör Cihan Gökkaya'nın bir süre önce Suriye'de görevlendirildiği öğrenildi.

Açıklamada, şehidin naaşının, GAP Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı kaydedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...