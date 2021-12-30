Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde terör saldırısı: DSİ personeli şehit oldu

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 30.12.2021 - 23:51 | Son Güncelleme : 31.12.2021 - 01:03
Suriye'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG teröristlerince düzenlenen saldırıda DSİ personeli Cihan Gökkaya şehit oldu.
Saldırı; Resulayn'ın Tel Temir hattında oldu. PKK/YPG'li teröristler, bir iş makinesine havanlı saldırı düzenledi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saldırıda Devlet Su İşleri Müdürlüğü personeli Cihan Gökkaya'nın şehit olduğu belirtildi.
Balıkesir'de DSİ personeli olarak çalışan operatör Cihan Gökkaya'nın bir süre önce Suriye'de görevlendirildiği öğrenildi.
Açıklamada, şehidin naaşının, GAP Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı kaydedildi.