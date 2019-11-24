Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan asker memleketine uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, dün meydana gelen araç kazından bir asker ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit olan asker memleketine uğurlandı.

Şehit Akkaya'nın (22) Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından dua edildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu ve Afyonkarahisar'a gönderildi.



Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba ile İbrahim Halil Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Albay Eyyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.



Şehit Mustafa Akkaya'nın bekar olduğu öğrenildi.