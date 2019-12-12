''Barış Pınarı Harekatı kapsamında 75 EYP imha edildi''

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan 75 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörle mücadeleye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgedeki arama tarama faaliyetleri kapsamında komandolar tarafından tespit edilen, PKK/YPG'li teröristlerce hazırlanan el yapımı 75 mayının imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, harekat bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, PKK/YPG'li teröristlerce hazırlanan 75 Claymore tipi el yapımı mayını tespit etti.

Patlayıcılar, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

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