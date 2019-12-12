''Barış Pınarı Harekatı kapsamında 75 EYP imha edildi''

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörle mücadeleye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgedeki arama tarama faaliyetleri kapsamında komandolar tarafından tespit edilen, PKK/YPG'li teröristlerce hazırlanan el yapımı 75 mayının imha edildiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, harekat bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, PKK/YPG'li teröristlerce hazırlanan 75 Claymore tipi el yapımı mayını tespit etti.



Patlayıcılar, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

