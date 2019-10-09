Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.



Harekat dolayısıyla Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullar iki gün tatil edilirken Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine isabet etti.

Öte yandan ise Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet ettiği bildirildi.

Bu kapsamda, Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi.



AKÇAKALE'DE HALKA UYARI

Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Abyad’ın karşısında bulunan Akçakale sokaklarında mehter marşları duyulurken, ilçe halkına da evlerininden çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuluyor.



MARDİN'İN İKİ İLÇESİNDE EĞİTİME ARA

Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Nusaybin ilçe merkezi Kızıltepe’nin Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde 1 gün olmak üzere okullar tatil edildi.



Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Nusaybin merkez ilçemiz Kızıltepe Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde 10 Ekim 2019 tarihinde 1gün süreli okullar tatil edilmiştir” denildi.



GAZİANTEP'İN KARKAMIŞ İLÇESİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle Gaziantep ili Karkamış ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullar tedbir amaçlı olarak 10 Ekim 2019 Perşembe günü (1 günlüğüne) tatil edilmiştir" denildi.

