Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.
Harekat dolayısıyla Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullar iki gün tatil edilirken Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine isabet etti.
Öte yandan ise Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet ettiği bildirildi.
Bu kapsamda, Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi.
AKÇAKALE'DE HALKA UYARI
Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Abyad’ın karşısında bulunan Akçakale sokaklarında mehter marşları duyulurken, ilçe halkına da evlerininden çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuluyor.