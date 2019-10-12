Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.



Topçu için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, şehidin babası Fevzi Topçu, annesi Gülsüme Topçu, kardeşi ile akrabaları taziyeleri kabul etti. Ahmet Topçu’nun naaşı Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada cenaze törenine, Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi cenaze törenine harekat bölgesindeki temaslarının ardından geldi.

Barış Pınarı Harekatı'nın bir diğer şehiti İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek (44) için ise memleketi Kahramanmaraş'ta tören vardı.



Şehidin Göksun Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, töreninin yapılacağı Ulu Cami'ye getirildi.

Şehidin babası Kemal, annesi Rabia, eşi Gülseren, kızı Ezgi Yağmur, oğlu Samet ve kardeşleri tören sırasında üzüntü yaşadı. Şehidin kızı ve oğlu babalarının fotoğraflarını elinden düşürmedi.



Anne Gülseren Bebek, oğluna ''Bu bir bayrak yarışı, artık bu bayrağı sen alacaksın'' dedi.



Eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Gülseren Bebek, "Düğünde ağlanmaz, bu bizim şerefimiz. Bizim için bu en büyük madalya. Bu bizim düğünümüz, al bayrağı da sana damatlık yaptık" ifadelerini kullandı.



Babasının beresini başına takan Ezgi Yağmur Bebek de ''Sen hepimizin kahramanısın. Şehitlik herkese nasip olmaz. Ağlamayacağım çünkü Allah bana sabır veriyor. Seninle gurur duyuyorum babam" dedi.



Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Kerpetenlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NİŞANLISI KAMUFLAJLA KATILDI



Suriye'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine yapılan havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer (25) de memleketi Konya'da uğurlandı.



Meram ilçesi Havzan Mahallesi'ndeki babevinde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı konvoyla Musalla Mezarlığı'na getirildi. Bu sırada alanı dolduran çok sayıda kişi, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı, tekbir getirdi.

Şehit Mermer'in babası Recep, annesi Necla ve kız kardeşi Fatma Zehra Mermer ile nişanlısı Buse Kocabaş, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Bu sırada şehidin kız kardeşi Fatma Zehra Mermer'in, "Polis olup ağabeyimin öcünü alacağım" sözleri törendekileri duygulandırdı.



Şehit Mermer'in nişanlısı Buse Kocabaş'ın askeri kamuflajla cenaze törenine katıldığı görüldü.



Mermer'in cenazesi cenaze namazının ardından çok sayıda kişinin katılımıyla gözyaşları arasında toprağa verildi.

“OĞLUM GİTME”



Suriye'nin Azez ilçesinde Zeytindalı Harekat Bölgesi'ndeki bir üs bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen için de memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tören yapıldı.



Bilgen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda törenin yapılacağı Osmanlı Camisi'ne getirildi.



Şehidin Eskişehir Jandarma Alay Komutanlığında sözleşmeli er olarak görev yapan kardeşi Ömer Bilgen, törene Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in kamuflajıyla katıldı.

Şehidin tabuduna sarılan anne Nezaat Bilgen, "Sana kurban olurum. Annem ben ölseydim. Yavrum, benim oğlum çok güçlüydü. Benim oğlum beni çok seviyordu. Benim oğlum sevdalı olmuştu. Oğlum, gitme" diyerek gözyaşı döktü.



Bilgen'in cenazesi, cenaze namazının ardından Bozüyük Asri Mezarlığı'na defnedildi.