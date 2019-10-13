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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat sahasındaki ilerlemesi sürerken bazı teröristler kaçmaya başladı.
Belirlenen hedeflerin karadan ve havadan tek tek vurulmasının ardından başka çarelerinin kalmadığını anlayan bölücü terör örgütü üyeleri silahlarını bırakarak güvenlik güçlerine teslim oluyor.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Örgütten kopmaların artması üzerine çaresiz kalan sözde elebaşların, bunu önlemek için "örgüt içi infaz" dahil çeşitli yöntemlere başvurdukları belirtiliyor.