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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor.



Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.



Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor.

11 KÖY TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Harekatta iki günde Tel Abyad ve Resulayn'da toplam 11 köy terörden arındırıldı. Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Berzan, Cüdeyde, Gısas ve Hamidiye köyleri ile Resulayn'daki Kişto ve aşağı Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

277 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı, harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 277 olduğunu açıklamıştı.

VİDEO: HAREKAT NE KADAR SÜRECEK?