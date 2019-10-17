Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

TSK ateş destek unsurları yine Resulayn'daki hedeflerini vuruyor. Sınırdan görülen siyah dumanların mühimmat depolarının vurulması sonucu çıktığı belirtiliyor.

İlçenin doğu kırsalı başta olmak üzere teröristlerle şiddetli çatışmalar da sürüyor. PKK/YPG'li teröristlerin birbirine çok yakın olan binaların içerisine saklanarak saldırılar gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Bölgede binaları birbirine bağlayan 100 kilometre uzunluğunda 300'e yakın tünel olduğu da ifade ediliyor.

VİDEO: RESULAYN'DA OPERASYONLAR SÜRÜYOR (BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 9. GÜN: YENİ GÖRÜNTÜLER)



ARAPLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEĞİNİ ÇEKİYOR



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığı tespit edildi.



TESLİM OLAN TERÖRİSTLER 40'I GEÇTİ



Barış Pınarı Harekatı, terör örgütünde moral bozukluğu ve çözülmeye neden oldu. Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği tespit edilirken, Silahlı Kuvvetleri unsurlarına teslim olan terörist sayısı da 40'ı geçti.



Öte yandan terör örgütü PKK-YPG'nin, Haseke'de eylem yaptırarak, "DAEŞ geri döndü" algısı oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 702'YE ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 702'ye yükseldiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:



"Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 702 oldu."