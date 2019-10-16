Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 637'ye yükseldiğini duyurdu.

<p>Bakanlıkça, Twitter'dan yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 637 oldu" denildi.