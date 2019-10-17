Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 673'e yükseldiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 673 oldu."
Barış Pınarı Harekatı'nda 9. gün: 673 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye
Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 673 oldu.
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 673'e yükseldiği bildirildi.