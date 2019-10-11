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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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Açıklamada şehidin ailesine başsağlığı dilendi. Suriye'nin Azez bölgesinden de şehit haberi geldi. Saldırı Halep kentine bağlı Azez bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri üsse düzenlendi.



PKK/YPG'li teröristlerin havan ve roketli saldırısında 5 asker yaralandı. Durumu ağır olan uzman çavuş Abdülhamit Bilgen ve uzman onbaşı Yunus Mermer şehit oldu. İki Şehit için Gaziantep Havalimani'nda tören düzenlendi. Ardından cenazeler memkeletlerine uğrlandı.



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