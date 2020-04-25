Barış Pınarı'na sızma girişimi: 20 terörist etkisiz hale getirildi

ntv.com.tr 25.04.2020 - 10:38 | Son Güncelleme : 25.04.2020 - 10:41
Son dakika haberi!
Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi."
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/q8XpchRojL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2020