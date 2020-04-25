Barış Pınarı'na sızma girişimi: 20 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ntv.com.tr 25.04.2020 - 10:38 | Son Güncelleme : 25.04.2020 - 10:41

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Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi."

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