Barışma buluşmasında silahlar çekildi: 2 ölü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Aralarında husumet bulunan ve barışmak için ilçe merkezinde bir araya gelen 2 grup tartışmaya başladı.



Silahlı kavgaya dönüşen olayda tarafları ayırmaya çalışan İ.Ö. ile 3 kişi yaralandı.



Yaralılardan R.B. olay yerinde, İ.Ö. ise kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Kavgada yaralanan 2 kişinin aynı hastanedeki tedavileri devam ediyor.



Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polisin çalışmaları sürüyor.

