Barışma buluşmasında silahlar çekildi: 2 ölü

Haberler - Anadolu Ajansı 29.01.2022 - 15:26
Ağrı'nın Patnos ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Aralarında husumet bulunan ve barışmak için ilçe merkezinde bir araya gelen 2 grup tartışmaya başladı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda tarafları ayırmaya çalışan İ.Ö. ile 3 kişi yaralandı.
Yaralılardan R.B. olay yerinde, İ.Ö. ise kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kavgada yaralanan 2 kişinin aynı hastanedeki tedavileri devam ediyor.
Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polisin çalışmaları sürüyor.