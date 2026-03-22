Barışma buluşmasında silahlar konuştu

Bolu'da iki grup arasında 'alacak-verecek' meselesi yüzünden başlayan husumet, barışma buluşmasında silahlı kavgaya dönüştü.

Olay, gece saatlerinde Çıkınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre önceki gece çıkan kavganın ardından dün telefonla görüşen taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmamak üzere anlaşıp yüz yüze konuşmak için Çıkınlar Caddesi'ndeki bir apartmanın önünde sözleşti.

Araçla buluşma noktasına gelen grup ile apartman önünde bekleyenler arasında başlayan konuşma, kısa süre içinde alevlenerek yeniden tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine araçla gelen gruptaki şüpheliler, silahla ateş açtı. Şans eseri kimseye kurşun isabet etmezken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

KOMŞULAR DA KARIŞTI

Silah seslerinin ardından ortalık karışırken, karşı apartmanda bulunan kişiler de olaya dahil oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kalabalığı dağıtmak ve kavgayı sonlandırmak için biber gazı ile müdahale etti. Taraflar güçlükle ayrılırken, sıkılan biber gazından etkilenen 3 kişiye sağlık ekibi müdahale etti.