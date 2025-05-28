Barışma çağrısıyla gitti, eşi tarafından bıçaklandı: "Beni keseceği bıçakları bana çarklattı"

Saldırı öncesi yaşananları anlatan Necdet Tilif, eşinin kendisine iki bıçak verdiğini belirterek "Çayı içmeden iki bıçak getirdi. ‘Bu domatesi, soğanı kesmiyor, şunları bir çarkla, keskinlet" dedi. Ben de bıçakları çarkladım. Kırmızı saplı bıçakla saldırdı. Sanırım polis o bıçağı aldı, delil sayıldı. Beni keseceği, doğrayacağı bıçakları bana çarklattı." dedi.

Kanlar içinde apartman koridoruna çıkan Tilif, yardım çığlıkları attı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tilif tedavisinin ardından taburcu edildi.

Birlikte çay içtikten kısa bir süre sonra uyumaya hazırlanan Necdet Tilif, iddiasına göre uykudayken eşi tarafından çok sayıda bıçak darbesiyle yaralandı.

"BIÇAK DARBESİYLE UYANDIM"

Tilif, yemek yiyip duş almasının ardından içtiği çaydan sonra kendisini yoğun bir uyku halinin bastığını aktararak, şunları kaydetti:

"Banyomu yaptım, çamaşırları makineye attı. Çay içtik. Gitmek istedim ama ‘Kal, yorgunsun' dedi. Kapıyı içeriden kilitledi. Anahtarı ben aldım ama yine de gitmedim. Çaydan sonra üzerime öyle bir uyku çöktü ki… Sanki çayıma bir şey katılmış gibi. Gözümü açamıyordum. Uzandım, ne kadar geçti bilmiyorum. Bıçak darbesiyle uyandım."

"BU KADAR NEFRETİ NASIL BİRİKTİRDİN?"

Saldırının ardından kaçmak istediğini ancak eşi tarafından durmaksızın bıçaklandığını söyleyen Tilif, şöyle devam etti:

"Peş peşe bıçak, peş peşe bıçak… Dışarıya kaçmak istiyorum. Sırtımdan vuruyor bıçağı. Bu kadar nefreti nasıl biriktirdin? Ne istedin benden? Marketini görüyordum, pazarını görüyordum. Teneke kutu toplayıp, satıp parasını getiriyordum. Hiç renk vermedi. Tasarlamış, her şeyi planlamış."

