Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini öldürdü

Adana'da barışma teklifini reddettiği eski sevgilisi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Burak A., bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Bahar Torun (39) ile barışmak için evine gitti. Torun'un olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

Burak A., belinden çıkardığı tabancayla Bahar Torun'a ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Bahar Torun

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bahar Torun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Eski sevgilisi tarafından katledilen kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Polis ekipleri Burak A.yı yakalamak için çalışma başlattı.