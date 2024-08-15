Barışma teklifini reddeden eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Küçükçekmece'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından barışma teklifini reddetmesi üzerine sokak ortasında bıçaklandı.  Gastaneye kaldırılan 23 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Barışma teklifini reddeden eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Küçükçekmece'de 23 yaşındaki bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. İddiaya göre eşinden ayrı yaşayan kadına, kocası barışma teklifinde bulundu.

Kadın, teklifi kabul etmemesi üzerine eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan eş vatandaşlar tarafından yakalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan polisler tarafından gözaltına alındı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Bıçakla yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

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