Barışma teklifini reddetti: Eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

M.A., bir süre önce ilişkilerini sonlandıran Ayşegül Ç.'nin evine gitti. M.A., iddiaya göre barışmak istediğini belirttiği Ayşegül Ç.'den olumsuz yanıt aldı. Taraflar arasındaki görüşme tartışmaya dönüşünce M.A., üzerinde bulunan tabanca ile ateş etti.

Ayşegül Ç., vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.