Barışma teklifini reddetti: Eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Ayşegül Ç. (44), evine gelen ve bir süre önce ilişkisine son verdiği eski erkek arkadaşı M.A. tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Barışma teklifini reddetti: Eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

M.A., bir süre önce ilişkilerini sonlandıran Ayşegül Ç.'nin evine gitti. M.A., iddiaya göre barışmak istediğini belirttiği Ayşegül Ç.'den olumsuz yanıt aldı. Taraflar arasındaki görüşme tartışmaya dönüşünce M.A., üzerinde bulunan tabanca ile ateş etti.

Ayşegül Ç., vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Barışma teklifini reddetti: Eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - 1

Sağlık görelilerinin yaptığı kontrolde Ayşegül Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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