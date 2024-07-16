Barışmak için buluşan husumetliler silahlı çatışmaya girdi: 3 yaralı

Olay, saat 18.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan hayvan çiftliği önünde meydana geldi. İddiaya göre Remzi U. ile Sercan A., aralarındaki husumeti gidermek için buluşmak üzere anlaştı. Yanına arkadaşları Batuhan G. (28) ve Mürsel Ö.’yü (35) de alan Remzi U., yönetimindeki 16 RU 316 plakalı otomobiliyle Sercan A.’nın bulunduğu çiftliğe gitti. Taraflar arasındaki görüşme sırasında tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Remzi U. otomobilinde bulunan pompalı tüfekle çiftlik bahçesinde bulunan Sercan A.'ya ateş etti. Sercan A. da yakınında gizlediği pompalı tüfekle husumetli olduğu Remzi U. ve arkadaşlarına ateş açtı.



Yaşanan çatışma sırasında Remzi U. ve iki arkadaşına saçmalar isabet etti.