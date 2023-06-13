Barışmak için buluştular: Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Ümit Ü. (30), barışmak için buluştuğu boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Ü.’yü (28) aralarında çıkan tartışmanın ardından bıçakla yaraladı.

Barışmak için buluştular: Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

Olay, saat 15.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Türker Sokak’ta meydana geldi. Ümit Ü., aşamasında olduğu 2 yıllık eşi Yasemin Ü. ile barışmak için buluştu. Çift arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ümit Ü. yanındaki bıçakla eşini kalçasından bıçakladı.

Barışmak için buluştular: Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı - 1

Yasemin Ü. kanlar içerisinde yere yığılırken, Ümit Ü. otomobiline binerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yasemin Ü., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.


Polis, Ümit Ü.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

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