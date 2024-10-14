Barışmak için çağırdığı kadını 8 bıçak darbesiyle katletti

Bir kadın daha cinayete kurban gitti.



Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ö.T. (50) ile Huriye Ö. (44) arasında Tikenli Mahallesi'ndeki parkta tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ö.T, Huriye Ö. ve yanındaki kızı N.Ö'yü (17) bıçakla yaraladı.



HAYATINI KAYBETTİ



Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Huriye Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan N.Ö. tedavisinin ardından taburcu edildi.



Olay yerinden kaçan Ö.T, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



Huriye Ö'nün sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "Dirin beni, ölün cenneti bulamasın." yazdığı görüldü.



Ö.T. ile Huriye Ö'nün kuzen oldukları ve katil zanlısının kadını parka barışmak için çağırdığı öğrenildi.