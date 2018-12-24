Tokat'ta tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kocacık köyünde R.K. (59), dini nikahla yaşadığı ve kısa süre önce ayrıldığı Sevgi Völler (53) ile barışmak için dağ evinde buluştu.
İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.K, tabancayla Völler'e ateş etti.
Ağır yaralanan Völler, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli R.K, Karşıyaka Polis Merkezi'ne teslim oldu.
Barışmak için dağ evinde buluştuğu kadını öldürdü
Anadolu AjansıTürkiye
Tokat'ta bir kadın, barışma isteğini geri çevirdiği dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü.
Tokat'ta tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.