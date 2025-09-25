Barışmak için gittikleri evde silahlı saldırıya uğradılar: Anne ve iki oğlu öldü

Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda, anne ve iki oğlu hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Aslan ve Özcan aileleri barışmak için bir araya gelmek istedi. Aslan ailesinin evine giden anne B.Ö (70) ile oğulları S.Ö. (50) ve O.Ö. (45) silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve oğullarının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.



DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Aslam ailesinden dört şüpheli gözaltına alındı. İki aile arasında gerginler artarken jandarma, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.