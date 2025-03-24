Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 4 yaralı

Aydın-Denizli Otobanı Yenipazar Yörükali Efe kavşağı mevkiinde ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Yaşanan kazada S.B.D, E.D., M.A.D. ve K.I yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, yaralılardan S.B.D’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.