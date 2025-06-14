Bariyer otomobile saplandı, sürücü ağır yaralı
İstanbul Bayrampaşa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı aracın sürücüsü yaralandı.
İstanbul Bayrampaşa'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde O-3 TEM Otoyolu Altıntepsi Mahallesi, Aksaray istikametinde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Esenler Kavşağı'nda bariyerlere çarptı.
Otomobilin ön camından girip sürücü kapısından çıkan bariyerler nedeniyle araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
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