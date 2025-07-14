Bariyere çarpan araç hurda yığınına döndü: Bir ölü, bir yaralı
Mersin'de bariyere çarpan otomobilde bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Kaza yapan araç, çarpmanın etkisiyle hurda yığınına döndü.
Mersin'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Kaza, Mersin-Antalya D-400 Karayolu Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi sınırlarında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Hasan Hüseyin Mavi idaresindeki 33 VP 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan bariyerlere çarptı.
Çarpmanın ekisi ile araç takla atıp parçalandı.
Kazada yola savrulan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yanında bulunan M.M.A.(22) ise yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücünün cenazesi olay yerine yapılan inceleme sonrası morga götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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