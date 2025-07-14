Bariyere çarpan araç hurda yığınına döndü: Bir ölü, bir yaralı

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 Karayolu Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi sınırlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Hasan Hüseyin Mavi idaresindeki 33 VP 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan bariyerlere çarptı.