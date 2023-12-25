Bariyere çarpan minibüste 15 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yolcu minibüsünün bariyere çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.



Gebze’den İstanbul’a yolcu taşıyan firmaya ait G.A. idaresindeki 34 M 5905 plakalı minibüs, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde yan yoldan D-100 kara yolu İstanbul istikametine çıktığı sırada bariyere çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 15 yolcu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Yolda, kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.



Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

