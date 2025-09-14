Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kütahya'nın Gediz ilçesinde yol kenarındaki bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde Batuhan Dayı (20) idaresindeki motosiklet, Gediz-Uşak kara yolunun 2. kilometresinde yolun kenarındaki bariyere çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, motosiklet sürücüsü Dayı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gencin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
- Motosiklet
- Trafik Kazası
- Kütahya