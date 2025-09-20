Bariyere çarpan motosikletli ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İ.A., idaresindeki motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybedip kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.