Bariyere çarpan motosikletteki polis memuru Harun Kaya hayatını kaybetti

Bağcılar'da meydana gelen motosiklet kazasında yunus memuru Harun Kaya'nın polisi hayatını kaybetti. Olayda bir kişi de yaralandı.

Bariyere çarpan motosikletteki polis memuru Harun Kaya hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden polis memuru Harun Kaya'nın kullandığı motosiklet, Güneşli yol ayrımına dönmeye çalışan İbrahim Emre Bodur idaresindeki motosiklete temas etti.

memuru Kaya'nın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak bariyere çarparken, diğer motosikletin sürücüsü Bodur ise savrularak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 6 aylık yunus polisi olduğu öğrenilen Harun Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan diğer motosikletin sürücüsü Bodur ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru Kaya'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, motosikletlerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İsmail Haniye bu binada mı öldürüldü?

TÜRKİYE HABERLERİ

TEM Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı

CHP'den Soylu'ya yanıt

CHP'den Soylu'ya yanıt

Eğlence mekanlarına 918 bin TL idari para cezası

Eğlence mekanlarına 918 bin TL idari para cezası

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...