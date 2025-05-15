Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde .Faruk Başol’un kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerlere çarptı.

Başol, otomobilde sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri, Başol’u sıkıştığı yerden çıkardı.

Başol, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Faruk Başol, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.