Bariyere çarpan sürücü can verdi
Antalya'nın Kemer ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kemer ilçesi D-400 Karayolu Ulupınar Kavşağı mevkisinde ölümlü trafik kazası meydana geldi.
27 yaşındaki Muhammed Dölek’in virajda kontrolünü yitirdiği motosiklet, bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Dölek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammed Dölek, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Antalya Kemer