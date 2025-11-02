Bariyere çarpan sürücü can verdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bariyere çarpan sürücü can verdi

Kemer ilçesi D-400 Karayolu Ulupınar Kavşağı mevkisinde ölümlü meydana geldi.

27 yaşındaki Muhammed Dölek’in virajda kontrolünü yitirdiği motosiklet, bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Dölek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammed Dölek, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...