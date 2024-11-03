Bariyere çarpan TIR devrildi: 1 ölü

Niğde’de bariyerlere çarparak devrilen TIR'da bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Bariyere çarpan TIR devrildi: 1 ölü

Kaza, saat 08:30 civarında Adana - Aksaray karayolunda meydana geldi. Salih Ş. (35) yönetimindeki  TIR ve TIR'a bağlı pamuk balyası yüklü dorse, Aksaray istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün kardeşi olan ve TIR'da yolcu olarak bulunan Serhat Ş.'nin (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bariyerlere sıkışarak hayatını kaybedene 18 yaşındaki Serhat Ş.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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