Bariyere çarpan tır yandı

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Çekmeköy bölgesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği canlı hayvan nakil tırı bariyerlere çarptı.

Yaklaşık 20 metre sürüklenerek bariyerleri yerinden söken ve yanmaya başlayan tırdan sürücü kendi imkanlarıyla çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmalarının ardından alevler söndürüldü.

Tırın kurbanlık hayvan taşıdığı ve kazadan bir süre önce kurbanları hayvan satış yerine boşalttığı öğrenildi.