Bariyere çarpan tır yandı
24.05.2026 07:31
DHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpıp 20 metre sürüklenen tır yandı. Şoför araçtan güçlükle çıktı.
Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Çekmeköy bölgesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği canlı hayvan nakil tırı bariyerlere çarptı.
Yaklaşık 20 metre sürüklenerek bariyerleri yerinden söken ve yanmaya başlayan tırdan sürücü kendi imkanlarıyla çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmalarının ardından alevler söndürüldü.
Tırın kurbanlık hayvan taşıdığı ve kazadan bir süre önce kurbanları hayvan satış yerine boşalttığı öğrenildi.
