Bariyere çarpıp kaçan alkollü sürücüye 58 bin lira ceza

Antalya'da alkollü bir sürücü, bariyere çarpıp kaçtı.

Olay Gazipaşa ilçesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre köprü çalışması nedeniyle kapatılan yolda bulunan bariyerlere, Ahmet O. idaresindeki 07 AIY 244 plakalı otomobil çarptı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hastane Caddesi üzerinde yakalandı.

Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1,56 promil alkollü olduğu tespit edildi.

58 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Ahmet O. isimli sürücü gözaltına alınırken, alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplam 58 bin lira idari para cezası uygulandı.

Araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.