Bariyere çarpıp metrelerce sürüklendi: 1 ölü

Sivas’ta sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil bariyere çarpıp sürüklendi. Kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Yenişehir Mahallesi Kayseri Caddesi üzerinde gece yarısı feci bir kaza meydana geldi.

İhsan Tuna idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Savrularak devrilen otomobil, metrelerce sürüklendi.

Kazada sürücü İhsan Tuna hayatını kaybetti, yolcu M.E. ise yaralandı.

