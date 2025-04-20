Bariyere ok gibi saplandı

Üsküdar-Altunizade Bağlantı Yolu Yamanevler Mahallesi mevkisinde ilerleyen hafif ticari araç, sürücü A.C'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Küçüksu Kavşağı kenarındaki bariyerlere saplandı.



Bariyerin, aracın ön kısmından girip arka kapısından çıktığı araçtaki sürücü A.C. ile yanında bulunan kişi, yaralandı.

ARAÇTA SIKIŞTI



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Bariyere saplanan otomobil uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.



Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.