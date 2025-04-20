Bariyere ok gibi saplandı
İstanbul Ümraniye'de hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı. Kazada araç içinde sıkışan iki kişi kurtarıldı.
Üsküdar-Altunizade Bağlantı Yolu Yamanevler Mahallesi mevkisinde ilerleyen hafif ticari araç, sürücü A.C'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Küçüksu Kavşağı kenarındaki bariyerlere saplandı.
Bariyerin, aracın ön kısmından girip arka kapısından çıktığı araçtaki sürücü A.C. ile yanında bulunan kişi, yaralandı.
ARAÇTA SIKIŞTI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bariyere saplanan otomobil uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.
Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
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