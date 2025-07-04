Bariyeri parçalayıp kanala devrildi

Kayseri'de bariyeri aşıp çift yönlü yolun ortasındaki su kanalına kanala devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bariyeri parçalayıp kanala devrildi

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi'nde A.D. idaresindeki otomobil, bariyerleri kırarak çift yönlü yolun ortasından geçen su kanalına düştü.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yardımıyla kanaldan çıkarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...