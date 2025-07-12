Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Çankırı’da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Onur Ceylan (27) yaşamını yitirdi.

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Ilgaz ilçesi Kazancı köyü mevkinde meydana geldi. Onur Ceylan’ın kontrolünü yitirdiği , bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ceylan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Onur Ceylan’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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