Bariyerlere çarpan otomobil demir yığınına döndü: 2 ölü

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Bariyerlere çarpan otomobil demir yığınına döndü: 2 ölü

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-605 kara yolunun İzmit ilçesi geçişi Çubukluosmaniye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kandıra istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen  otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle bariyerin bir kısmı yerinden söküldü. Demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan Mustafa Ören (37) araçta sıkıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü ile Mustafa Ören'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkartılan 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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