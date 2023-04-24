Bariyerlere çarpan otomobil sürücüsünün ayağı koptu

İstanbul Bayrampaşa'da alkollü olduğu iddia edilen 57 DB 299 plakalı otomobili sürücüsü Tuncay Çil, seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ayıran bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Tuncay Çil kullandığı otomobilde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

SÜRÜCÜNÜN AYAĞI KOPTU

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Tuncay Çil'in ayağının bilek kısmından koptuğunu belirledi.