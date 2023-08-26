Bariyerlere çarpan otomobilin 16 yaşındaki sürücüsü öldü

Aksaray'ın Eskil ilçesi Bozcamahmut köyü yakınlarında ehliyetsiz Muhammed Enes Dağlı’nın (16) direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada sürücü Dağlı yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Aambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dağlı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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